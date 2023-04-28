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13:56, 28 апреля 2023Силовые структуры

Прокуратура сообщила про ходатайство следствия о домашнем аресте Блиновской

Прокуратура: следствие просит домашний арест блогеру Блиновской по делу о неуплате налогов
Начало событий в новости Блогерше Блиновской запросят домашний арест

Фото: Следственный комитет РФ / ТАСС

Следователь просит поместить блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов, рублей под домашний арест. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Москвы.

В Пресненский суд столицы уже доставили фигурантку дела в наручниках.

В ходатайстве следователя содержится просьба установить для Блиновской ряд запретов, в числе которых пользование средствами связи и интернетом.

На допросе у следователя она полностью признала вину по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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