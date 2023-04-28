Суд получил ходатайство следствия о домашнем аресте Блиновской до 26 июня

В суд поступило ходатайство следствия о домашнем аресте Блиновской до 26 июня

Начало событий в новости Прокуратура сообщила про ходатайство следствия о домашнем аресте Блиновской

В Пресненский суд Москвы поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения блогерше Елене Блиновской, которую обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 918 миллионов, в виде домашнего ареста. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Срок домашнего ареста следователь просит установить до 26 июня. Ей также предлагается запретить пользоваться средствами связи и интернетом. В скором времени начнутся слушания.

Блогершу в наручниках уже доставили в суд.

На допросе у следователя она полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали утром на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Предполагается, что она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.