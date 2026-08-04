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16:40, 4 августа 2026Россия

В Подмосковье привели подробности о состоянии пострадавших после атаки дронов ВСУ

Мэр Собакин: В Чехове трое пострадавших после атаки ВСУ остаются в хирургическом отделении
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В подмосковном Чехове трое пострадавших после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаются в хирургическом отделении больницы. Такие подробности о состоянии пострадавших привел мэр российского города Михаил Собакин в «Максе».

Он отметил, что еще троих раненых силами медицины катастроф перевели в профильные учреждения — МОНИКИ, больницу имени Пирогова и Можайскую больницу. Собакин заверил, что их состояние находится под постоянным наблюдением врачей.

Он добавил, что две жертвы ночной атаки беспилотников являлись жителями Чеховского округа. Мэр выразил соболезнования их родственникам.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что пять человек не выжили при атаке ВСУ в Чехове. Кроме того, по данным чиновника, возгорания произошли в промзоне села Новоселки городского округа Чехов — загорелись склад, административное здание и электроподстанция.

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