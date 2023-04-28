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16:30, 28 апреля 2023Силовые структуры

Блиновскую предложили отправить под домашний арест в ее подмосковный коттедж

Следователь согласился поместить Блиновскую под домашний арест в ее подмосковном коттедже

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Блогершу Елену Блиновскую, обвиняемую в неуплате налогов на 918 миллионов рублей, предложили поместить под домашний арест в ее подмосковном коттедже. Об этом сообщает РИА Новости.

В настоящее время в Пресненском суде Москвы решается вопрос о мере пресечения. Следователь согласился, чтобы Блиновская находилась под домашним арестом в своем доме в поселке «Миллениум парк». Она может общаться в этот период со своим супругом.

Следователь считает, что БЛиновская может угрожать свидетелям, находящимся от нее в зависимости, и уничтожить доказательства, а также скрыться от следствия и суда. При этом он напомнил, что блогершу задержали недалеко от границы.

Сама Блиновская сидит в стеклянном аквариуме и скрывает лицо от журналистов.

На допросе у следователя блогерша полностью признала вину по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег и раскаялась в содеянном.

Блиновскую задержали 27 апреля на КПП в Смоленской области на пути в Белоруссию. Она пыталась пересечь российскую границу на арендованном автомобиле. При себе у блогерши были билеты на самолет в Казахстан.

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Любовь Ширижик
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