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20:54, 14 апреля 2023Интернет и СМИ

Бородина объяснила нежелание давать интервью Собчак

Ксения Бородина заявила, что пошла бы на интервью к Собчак только при желании «хайпануть»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая Ксения Бородина заявила, что пошла бы на интервью к журналистке и бывшей соведущей по шоу «Дом-2» Ксении Собчак лишь в том случае, если бы хотела таким образом «хайпануть». На эту тему она высказалась в своем Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Если бы у меня стояла цель хайпануть, в очередной раз разорвать себя на куски на радость зрителю, чтобы все полакомились, я бы так обязательно сделала», — написала Бородина, отвечая на вопрос о том, согласилась бы она на беседу с Собчак. Нежелание давать интервью бывшей коллеге она объяснила тем, что научилась любить себя.

Говоря о недавнем интервью журналистке Надежде Стрелец, ведущая также заявила, что на беседу ее звали «все самые крупные каналы». По словам Бородиной, изначально она ответила согласием другому интервьюеру, однако позднее изменила свое решение.

Бородина неоднократно высказывалась о неоднозначном отношении к Собчак. Ранее ведущая заявила, что работать с ней в реалити-шоу «Дом-2» было сложно, но при этом поблагодарила ее за опыт. Перед этим Бородина также призналась, что Собчак в свое время причинила ей много боли. Вместе с тем она заверила, что считает бывшую коллегу по проекту родным человеком.

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Маргарита Щигарева
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