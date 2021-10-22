Бородина вспомнила историю знакомства с Собчак на шоу «Дом-2»

Ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскрыла подробности знакомства с бывшей коллегой по проекту Ксенией Собчак. По словам Бородиной, они встретились на пробах на роль ведущих реалити-шоу. Историю об этом, а также о сложностях работы с Собчак она рассказала в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Было решено, что должны быть две ведущие: одна очень популярная, другая из народа», — рассказала Бородина. При этом она отметила, что изначально входила в редакторский состав проекта. О том, что она станет ведущей, Бородина узнала в день вылета в отпуск в Италию.

Организаторы проекта срочно вызвали ее, когда она была уже в аэропорту. «Я уже все прошла: я прошла таможню, сдала все свои чемоданы, сидела на посадке, и мне звонят и говорят: "Ксюша, спасай ситуацию"», — вспомнила ведущая.

«Я приезжаю туда и первое, что я вижу, это Ксения Анатольевна», — продолжила Бородина и добавила, что ее сразу утвердили на должность ведущей, а над тем, подходит ли Собчак, организаторы думали около двух недель.

Бородина также упомянула о том, что ей было нелегко работать с коллегой. «На самом деле я Ксюхе благодарна. Год за семь проходил, поэтому было, конечно, сложно. Но тем не менее спасибо ей большое, потому что это драгоценный опыт», — заключила телеведущая.

Ранее Бородина призналась, что Собчак причинила ей много боли. По словам телеведущей, за все годы, проведенные вместе, они не могли не сблизиться. Телеведущая отметила, что с годами научилась не реагировать на подколы в свой адрес от Собчак, так как поняла, что это ее защитная реакция.