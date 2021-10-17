Ксения Бородина обвинила судей «Ледникового периода» в несправедливости

Российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина и фигурист Дмитрий Соловьев показали очередное выступление в третьем выпуске проекта «Ледниковый период». Это был «очень эмоциональный и тяжелый прокат», призналась Бородина в своем Instagram.

Бородина подчеркнула, что не будет отрицать, как тяжело ей дался третий прокат в телешоу. Она заявила, что является стойкой личностью, но сейчас телеведущая сдалась из-за выставленных паре оценок. Бородина предположила, что это произошло «по накопительной» и обвинила жюри проекта в несправедливости. «Слова судей ее убили», подчеркнула блогерша.

«Состояние жертвы это не мое, я это терпеть не могу… Но тут я сдалась. Дима хорошо знает, как мы трудимся, мы много времени проводим на льду. Я не про спорт, но я реально стараюсь. Завтра жду ваших оценок», — обратилась к подписчикам участница проекта.

Ранее сообщалось, что музыкант Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, почти лишился пальца на съемках «Ледникового периода». При этом жюри и зрители оценили его падение как запланированный элемент номера, благодаря чему паре поставили высший бал за технику и артистизм.

