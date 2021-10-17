Внук Пугачевой почти лишился пальца на съемках «Ледникового периода»

Внук Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков получил серьезную травму на съемках третьего выпуска шоу «Ледниковый период» на Первом канале, где он выступает на проекте в паре с серебряным призером Олимпийских игр — 2018 Натальей Забияко, едва не лишившись пальца,сообщает Super.ru.

Сын Кристины Орбакайте рассказал, что после заключительной поддержки он поскользнулся и упал на спину, а его партнерша проехала коньком по пальцу на его руке. В результате он получил глубокий порез, а его палец оказался почти отрезанным.

«Я не почувствовал, как это произошло. Я чувствую, палец онемел и, смотрю, болтается кусок», — заявил Пресняков. Члены жюри и зрители расценили его падение как запланированный элемент номера, благодаря чему пара получила высший бал за технику и артистизм.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался в адрес поклонников Евгении Медведевой. Бывший фигурист написал, что стирает все оскорбления в адрес Медведевой и другой российской фигуристки Алины Загитовой, которые периодически появляются под постами в его аккаунте в Instagram, назвав этих людей неадекватными.