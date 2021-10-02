Появилось видео выступления Милохина и Медведевой на «Ледниковом периоде»

В сети появилась полная версия номера фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Данилы Милохина на шоу «Ледниковый период». Видео доступно на сайте Первого канала.

Милохин и Медведева выступали под песню Suis-Moi Уилли Уильяма и Vitaa. Во время проката тиктокер неудачно выполнил поддержку, что повлекло за собой падение фигуристки и самого Милохина. За это его раскритиковала после выступления заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

Фрагмент с падением Медведевой и Милохина появился в сети еще до эфира шоу. 28 сентября видео было опубликовано в Instagram-аккаунте издания Starhit.

Помимо Медведевой в новом сезоне выступят олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова, Екатерина Боброва и Татьяна Волосожар, а также другие титулованные фигуристы.