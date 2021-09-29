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Выбор Загитовой вместо Медведевой в роли ведущей «Ледникового периода» объяснили

Филолог Малышева: Загитова меньше раздражает, чем Медведева, и привлекает аудиторию
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Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Доктор филологических наук Елена Малышева сравнила работу российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в роли телеведущих. Ее слова приводитSports.ru.

«У Алины очень грамотно выстроен медийный образ — это работа не одного месяца и не одной составляющей. Она, скажем так, раздражает меньшую аудиторию, чем Евгения, и большую привлекает», — объяснила филолог выбор Загитовой вместо Медведевой в роли ведущей шоу «Ледниковый период». По ее мнению, зрителям нравится искренность спортсменки. При этом Малышева посчитала, что Загитова выглядит менее профессионально, чем Медведева, поэтому ей надо работать над дикцией.

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В новом сезоне «Ледникового периода» Загитова вновь выступит в качестве ведущей. Медведева станет участницей проекта в паре с блогером Даней Милохиным.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль, уступив Загитовой. Прошлый сезон фигуристка пропустила из-за травмы спины.

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