Авербух порассуждал о конфликте Медведевой и Загитовой

Авербух заявил о том, что между фигуристками Медведевой и Загитовой нет конфликта

Хореограф Илья Авербух заявил, что между российскими фигуристками Алиной Загитовой и Евгенией Медведевой не существует конфликта. Рассуждения специалиста опубликованы на сайте Первого канала.

Комментируя участие спортсменок в новом сезоне «Ледникового периода», тренер заявил, что у каждой спортсменки в проекте будет своя роль. Он отметил прогресс Загитовой в качестве ведущей, а также поблагодарил Медведеву за то, что она решилась попробовать себя в парном катании.

Состав участников нового сезона «Ледникового периода» был опубликован ранее в понедельник, 27 сентября. Помимо Загитовой и Медведевой, там выступят олимпийские чемпионы Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова, Екатерина Боброва и Татьяна Волосожар, а также другие титулованные фигуристы.

24 августа Медведева высказалась о взаимоотношениях с Загитовой. Спортсменка охарактеризовала их как нейтральные.