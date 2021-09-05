Авербух оценил вероятность повторения скандала с Авериной в фигурном катании

Хореограф Илья Авербух высказался о том, каким может быть судейство в фигурном катании на Олимпийских играх 2022 в Пекине. Его слова приводит «Матч ТВ».

Авербух посчитал, что российских фигуристок не стоит сравнивать с гимнастками, так как сестры Аверины были абсолютными лидерами, а фигуристы меняются поколениями. Он оценил вероятность повторения скандала в фигурном катании как нулевую. «Есть виды фигурного катания, в которых мы абсолютные фавориты; есть мужское одиночное катание, где мы совсем не фавориты. Конкуренты у нас есть во всех видах», — подытожил хореограф.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина уступила первое место в личном многоборье израильтянке Линой Ашрам, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Судейство вызвало недовольство со стороны российских спортивных чиновников и журналистов.

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.