Винер-Усманова рассказала о пользе предвзятого судейства на Олимпиаде в Токио

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о пользе, которую принесло предвзятое судейство на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что резонансный случай заставил заинтересоваться видом спорта всю страну. Кроме того, по словам функционера, в России произошел всплеск патриотизма.

При этом Винер-Усманова добавила, что ее продолжает мучать чувство несправедливости. «Ночью это дерет меня на куски и кушает с маслом», — заявила специалист.

На Олимпиаде в Токио российские гимнастки впервые за 25 лет остались без золотых медалей. Дина Аверина уступила победу израильтянке Линой Ашрам, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место в личном многоборье. Судейство вызвало недовольство со стороны российских спортивных чиновников, болельщиков и журналистов.