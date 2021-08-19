Немов заступился за судей олимпийского турнира по художественной гимнастике

Немов о судьях турнира по художественной гимнастике на ОИ: спорт — для того, чтобы дружить

Четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов заступился за судей, работавших на турнире по художественной гимнастике на Играх в Токио. Его слова приводит «Газета.Ru».

Он отметил, что не хочет поднимать тему работы арбитров на соревнованиях. «Спорт — для того, чтобы дружить, а не для того, чтобы вести себя некорректно по отношению друг к другу», — отметил Немов.

Ранее 19 августа Международная федерация гимнастики (FIG) выступила с заявлением о судействе на турнире по художественной гимнастике. Организация положительно оценила работу арбитров и осудила травлю специалистов в социальных сетях.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова с такой оценкой не согласилась. Она пообещала продолжить добиваться справедливости для российских спортсменок.

7 августа Олимпийский комитет России направил в FIG запрос по поводу судейства в личном многоборье на Играх в Токио. По мнению российской стороны, арбитры предвзято оценили выступление Дины Авериной, которая заняла второе место. Победу в соревнованиях одержала израильтянка Линой Ашрам.