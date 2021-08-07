В ОКР решили разобраться с оставившим россиянку без золота судейством

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что официальное обращение в Международную федерацию гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио уже находится на стадии подготовки. Об этом сообщает РИА Новости.

Поздняков отметил, что ОКР намерен добиваться детального разбора ситуации профильным техкомитетом относительно судейства. За счет обращения в комитете хотят получить разъяснения по ряду вопросов.

«Мы решили, что закрывать глаза на всю эту ситуацию не будем. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить прозрачность этого процесса и обнародования его результатов», — заявил Поздняков.

Глава ОКР подчеркнул, что видел с трибуны, что российские тренеры и команда «сделали все возможное, предусмотренное правилами, чтобы исправить оценки судей». «Конечно, эмоционально мне, как и многим другим, показалось, что в некоторых выступлениях Дина была сильнее. И то, что в итоге золото не у нее, безусловно, очень обидно и больно. Как и четвертое место Арины, которую наказали за ошибку гораздо жестче, чем будущую победительницу турнира», — добавил Поздняков.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Лина Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Россиянка Дина Аверина стала второй, а ее сестра Арина — четвертой. Таким образом, в этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.

