Российская гимнастка заявила о завершении карьеры после неудачи на ОИ

Гимнастка Арина Аверина заявила о завершении карьеры после неудачи на Олимпийских играх в Токио. Об этом РИА Новости рассказала сестра спортсменки Дина Аверина.

При этом российская спортсменка уточнила, что заявление, скорее всего, было сделано на эмоциях. «Мне все-таки кажется, что она останется», — добавила Дина Аверина.

Финал в личном многоборье в художественной гимнастике прошел в субботу, 7 августа. Золото завоевала израильтянка Линой Ашрам, второй стала Дина Аверина, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, лишь один из них был удовлетворен.

Олимпиада в Токио завершится в воскресенье, 8 августа.