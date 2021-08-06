Российские синхронистки выиграли техническую программу на Олимпиаде

Российские синхронистки выиграли техническую программу в соревнованиях групп на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки получили за выступление 97,2979 балла. В составе россиянок выступили Влада Чигирева, Марина Голядкина, Светлана Колесниченко, Полина Комар, Александра Пацкевич, Светлана Ромашина, Алла Шишкина, Мария Шурочкина. На втором месте расположилась команда Китая, а на третьем — Украины.

Произвольную программу синхронистки покажут 7 августа. Начало соревнований — в 13:00 по московскому времени.

4 августа Ромашина и Колесниченко завоевали золото на соревнованиях дуэтов на Играх в Токио. Отечественные спортсменки опередили пары из Китая и Украины.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены на фоне пандемии коронавируса.