Путин поздравил синхронисток с золотом Олимпиады в Токио

Президент России Владимир Путин обратился к отечественным синхронисткам, которые завоевали золото на Олимпиаде в Токио. Текст телеграммы приводится на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил Светлану Ромашину и Светлану Колесниченко с успехом в Токио. «Вы нас не подвели, выступили, как всегда, блестяще, покорили болельщиков мастерством, грацией и обаянием», — говорится в обращении Путина.

Ранее 4 августа Ромашина и Колесниченко завоевали золото на соревнованиях дуэтов на Играх в Токио. Отечественные спортсменки опередили пары из Китая и Украины.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Игры должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены на фоне пандемии коронавируса.