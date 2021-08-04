Российские синхронистки выиграли золото на Олимпиаде в Токио

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли золото в соревнованиях дуэтов на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Отечественные спортсменки показали лучший результат, набрав 195,9079 балла в сумме. Колесниченко и Ромашина опередили дуэт из Китая Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, занявший второе место. Бронзовые медали достались украинским спортсменкам — Марте Фединой и Анастасии Савчук.

2 августа российский дуэт выиграл квалификацию произвольной программы. При этом Колесниченко и Ромашина были вынуждены дважды выходить на старт из-за неполадок с музыкой.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа. Соревнования должны были пройти летом 2020-го, однако были перенесены на фоне пандемии коронавируса.