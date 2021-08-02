Российские синхронистки выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов

Российские синхронистки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина выиграли квалификацию произвольной программы дуэтов на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсменки с программой «SPIDER» показали первый результат, набрав 97,9000 балла. Второе место заняли китаянки Сюэчэнь Хуан и Веньянь Сунь, имея в активе 96,2333 балла. На третьем месте расположились украинки Марта Федина и Анастасия Савчук — 94,9333 балла.

При этом из-за неполадок с музыкой российские спортсменки были вынуждены дважды выходить на старт. Спортсменки в комментарии РИА Новости рассказали, что случилась техническая накладка, так как диджей перепутал трек.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся 8 августа.