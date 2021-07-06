Назван окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

Олимпийский комитет России (ОКР) на своем сайте назвал окончательный состав сборной страны на Олимпийские игры в Токио.

Российская команда на соревнованиях будет представлена 150 спортсменами и 185 спортсменками. Больше всего атлетов представляют Москву, Санкт-Петербург, Московскую область, Краснодарский край и Республику Татарстан. Самой титулованной в составе является пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина, самой опытной — 56-летняя Инесса Меркулова, которая выступит на турнире по конному спорту.

Знаменосцами отечественной команды на Олимпиаде в Токио станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Решение было принято на исполкоме ОКР 29 июня.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально она должна была состояться летом 2020-го, однако соревнования были перенесены из-за пандемии коронавируса.