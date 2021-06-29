Названы знаменосцы сборной России на Олимпиаде в Токио

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) назвал знаменосцев отечественной команды на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что знаменосцами сборной страны станут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. Оба спортсмена — олимпийские чемпионы. Всего в заявке национальной команды 335 атлетов.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд запретил отечественным спортсменам выступать под российским флагом на международных турнирах. Также Россия лишилась права на проведение таких соревнований.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Изначально она должна была состояться еще летом 2020-го, однако соревнования были перенесены на фоне пандемии коронавируса.

Великая — восьмикратная чемпионка мира. Она выигрывала золото на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Михайлов завоевал золотую награду на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Также на его счету золото Лиги наций и две победы на чемпионатах Европы.

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