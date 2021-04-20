Олимпийский чемпион предложил норвежцу мыло и веревку после критики формы России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев ответил норвежцам, раскритиковавшим форму сборной России на Олимпийские игры в Токио. Его слова приводит Sport24.

Васильев предложил норвежскому комментатору Яну Петтеру Салтведту воспользоваться мылом и веревкой. «Ущербные люди. Можно также корабль ингаляторов закупить, чтобы вся Норвегия вылечилась. Может, мы узнаем реальные места так называемых больных. Ничего не могут они с Россией сделать, как бы они ни пыжились», — посчитал он, добавив, что такая реакция вызвана злостью и ненавистью ко всему русскому.

19 апреля Салтведт заявил, что «этой коллекцией Россия насмехается над остальным миром и показывает всем средний палец». По его словам, стране не должны были позволять иметь экипировку в цветах флага из-за санкций Спортивного арбитражного суда.

Форма сборной России для Игр в Токио была представлена 14 апреля компанией ZASPORT. Подчеркивалось, что на экипировке разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты».

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.