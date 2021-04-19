В Норвегии раскритиковали форму сборной России на Олимпиаде в Токио

В Норвегии раскритиковали форму сборной России, в которой команда будет выступать на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщает NRK.

«Это как средний палец в лицо остальному миру. Этой коллекцией Россиия насмехается над остальным миром с одобрения улыбающегося МОК (Международного олимпийского комитета — прим. "Ленты.ру")», — заявил комментатор NRK Ян Петтер Салтведт. По его словам, стране не должны были позволять иметь экипировку в цветах флага.

С мнением комментатора согласился генеральный директор Антидопингового агентства Норвегии Андерс Сульхейм. Он посчитал, что российские спортсмены будут соревноваться так же, как и раньше, только под другим названием, несмотря на санкции. «Это прискорбно для дальнейшей антидопинговой работы», — подытожил Салтведт.

Форма сборной России для Игр в Токио была представлена 14 апреля компанией ZASPORT. Подчеркивалось, что на экипировке разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты».

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.