Британский журналист раскритиковал форму сборной России на Олимпиаде в Токио

Британский журналист Тарик Панья, работающий в газете New York Times, раскритиковал форму сборной России, в которой команда будет выступать на Олимпиаде в Токио. Об этом он написал в Twitter.

По мнению репортера, экипировка напоминает гигантский российский флаг. При этом он напомнил, что символика страны запрещена на соревнованиях.

Форма сборной России для Игр в Токио была представлена в среду, 14 апреля, компанией ZASPORT. Подчеркивалось, что на экипировке разрешено использовать цвета триколора, но рядом со словом «Россия» обязательно должно быть написано «нейтральные атлеты». Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

В декабре 2020-го Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под флагом страны на международных стартах, таких как чемпионаты мира или Олимпийские игры. В течение этого срока Россия также не имеет права проводить подобные соревнования.