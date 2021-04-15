В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио при ухудшении ситуации с коронавирусом. Об этом заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Политик отметил, что, если проведение Игр станет практически невозможным, то властям ничего не останется, кроме как отказаться от них.

Ранее в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Церемония началась в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима, которая была выбрана в качестве символа возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр-2020.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.