В Японии началась церемония старта эстафеты олимпийского огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на трансляцию мероприятия.

Церемония проходит в префектуре Фукусима в центре подготовки футболистов J-Village, который был выбран в качестве символа возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года.

Эстафета олимпийского начнется 25 марта и пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие перенесенных Олимпийских игр-2020.

Ранее в Японии подсчитали размер убытков из-за отсутствия на Олимпиаде в Токио иностранных зрителей. По мнению экспертов, бюджет страны недосчитается около 150 миллиардов иен (1,37 миллиарда долларов США). По задумке организаторов Игр, туристам планировалась показать не только столицу, но и регионы.

В субботу, 20 марта, оргкомитет Олимпиады в Токио принял окончательное решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков. Мера призвана предотвратить распространение COVID-19. Также в Японии опасаются попадания на острова новых штаммов вируса.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.