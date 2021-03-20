Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков

Оргкомитет Олимпиады в Токио принял решение о проведении соревнований без иностранных болельщиков. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на агентство Kyodo.

Ранее 20 марта стало известно об отказе японский властей пускать иностранных волонтеров для участия в ОИ и Паралимпиаде в Токио. Это решение принято во избежание распространения COVID-19 во время соревнований. В Японии опасаются появления на территории страны новых штаммов коронавируса.

Ранее в Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие соревнования. Было принято решение о сокращении количества людей в группах сопровождения зарубежных лидеров.

В марте 2020 года стало известно, что Олимпийские игры-2020 пройдут летом 2021 года. Планируется, что соревнования начнутся 23 июля и продлятся до 8 августа.