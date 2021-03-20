Япония отказалась пускать иностранных волонтеров на Олимпиаду

Власти Японии отказались пускать в страну иностранных волонтеров для участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио из-за рисков распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

По его данным, наибольшую опасность японские власти видят в проникновении на территорию страны новых штаммов коронавируса. При этом рассматривается возможность сделать исключение для тех волонтеров, которые знают редкие иностранные языки. Вопрос об организации их въезда в Японию будет рассматриваться отдельно.

Ранее власти Японии ввели дополнительные ограничения на предстоящие Олимпийские игры. Речь идет о сокращении количества людей в группах сопровождения зарубежных лидеров на мероприятии. Так, представителей посольств призвали ограничить численность членов групп сопровождения глав государства до 11 человек, а министров — до четырех.

В марте 2020 года было решено, что Олимпийские игры-2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.