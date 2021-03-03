Организаторы решили запретить иностранным болельщикам посещать Олимпиаду в Токио

Организаторы Олимпийских игр в Токио решили запретить иностранным болельщикам посещать соревнования. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на японское издание Mainichi.

Мера призвана предотвратить распространение в Японии коронавируса. Уточняется, что решение не окончательное и вердикт будет вынесен в течение месяца.

3 февраля сообщалось, что во время Олимпиады в Токио болельщикам запретят кричать и петь. Спортсменов разрешено будет поддерживать только аплодисментами.

В ноябре 2020 года было названо условие для посещения болельщиками Олимпиады в Токио. Уточнялось, что на трибуны можно будет попасть только со справкой о пройденной вакцинации от коронавируса.

В марте 2020-го было решено, что Олимпийские игры 2020 пройдут летом 2021 года в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в мире из-за пандемии. Они должны начаться 23 июля и продлиться по 8 августа.

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