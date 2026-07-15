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Забота о себе
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05:01, 15 июля 2026Забота о себе

Назван способ сделать секс в презервативе приятнее

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BAZA Production / Shutterstock / Fotodom

Добавление небольшого количества смазки перед использованием презерватива может сделать ощущения во время секса приятнее. Об этом рассказал врач-гинеколог Дмитрий Лубнин в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, перед надеванием презерватива можно нанести каплю смазки на водной или силиконовой основе на головку полового члена. «Смазки нужно совсем немного, иначе презерватив слетит», — уточнил врач. Он добавил, что этот прием делает ощущения намного приятнее для мужчины.

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Лубнин также напомнил о правилах безопасного использования презервативов. При надевании важно удалить воздух из резервуара на конце, аккуратно раскатать изделие до основания и придерживать его при извлечении после полового акта, чтобы он не соскользнул.

Ранее на форуме Reddit мужчины поделились самыми яркими эротическими переживаниями, которые случались в их жизни. Многие признались, что самые сильные эмоции испытали во время секса в общественных местах.

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