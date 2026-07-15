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04:46, 15 июля 2026Силовые структуры

Стало известно об интересе Шурыгиной к православной литературе

Арестованная по делу о порнографии Шурыгина прочитала в СИЗО две православные книги
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Председатель ОНК Москвы Илья Высотский заявил, что арестованная по уголовному делу о распространении порнографии Диана Шурыгина читает православные книги. Об этом сообщает РИА Новости.

Высотский уточнил,что Шурыгина взяла литературу из церкви следственного изолятора в Москве.

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать», — подчеркнул он.

Правозащитник добавил, что Шурыгина стремится не унывать и ищет позитив во всем.

Ранее Шурыгина назвала питание в СИЗО сбалансированным и вкусным. Известно, что ее подруги заказали ей продукты, однако блогерша ест, что готовят в изоляторе.

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