Шурыгина восхитилась едой в СИЗО

Арестованная Шурыгина назвала питание в СИЗО сбалансированным и вкусным

Скандальная звезда ток-шоу «Пусть говорят» и блогерша Диана Шурыгина оценила питание в следственном изоляторе. Подробности журналистам РИА Новости рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

Как отметил собеседник, девушка по-прежнему находится в карантинной камере. Каких-либо жалоб на условия содержания и отношение со стороны администрации изолятора у нее нет. По словам Шурыгиной, питание в СИЗО-6, где она содержится, сбалансированное и вкусное.

Подруги блогерши заказали ей продукты, но она ест то, что готовят в изоляторе, пишет издание со ссылкой на слова правозащитника. В день посещения арестованная Шурыгина ела перловку и тушеную рыбу. Она также опровергла сообщения о том, что ее заставляют мыть полы.

«Мы распределились и по очереди убираемся, поддерживая чистоту», — передал слова девушки председатель столичного ОНК.

Ранее сообщалось, что суд оставил Диану Шурыгину в СИЗО как минимум до 19 августа. Это произошло в рамках уголовного дела, которое правоохранители возбудили после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под ведением девушки.