Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:40, 14 июля 2026Силовые структуры

Шурыгину оставили в СИЗО

Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы / Telegram

Троицкий районный суд Москвы не стал выпускать из-под стражи знаменитую героиню ток-шоу «Пусть говорят» и блогера Диану Шурыгину. Детали сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие в рамках заседания просило о том, чтобы Шурыгиной продлили срок содержания в СИЗО до 19 августа.

Судья оценил все доводы и решил удовлетворить ходатайство.

Девушку отправили под домашний арест в мае по делу о распространении порнографии, однако в начале июля по ходатайству следствия меру пресечения изменили на заключение под стражей. По данным правоохранителей, уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, который вела Шурыгина.

Материалы по теме:
«Самая скандальная девушка страны» Россияне вновь обсуждают Диану Шурыгину. Звезда «Пусть говорят» попала под арест из-за порно
«Самая скандальная девушка страны»Россияне вновь обсуждают Диану Шурыгину. Звезда «Пусть говорят» попала под арест из-за порно
20 июня 2026
«Поганый рот свой закрой!» Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
«Поганый рот свой закрой!»Шурыгину вновь вернули на экраны. Почему на телевидении не могут от нее отстать?
6 февраля 2019
«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!» Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
«Нельзя насиловать женщину, даже если она проститутка!»Шурыгина и ее насильник вернулись на экраны. Ада и ора стало в два раза больше
15 января 2018

Предприниматель и бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что блогерша зарабатывала миллионы на съемках видео для взрослых. По его словам, какое-то время девушка работала с украинским агентством, снимая для него откровенный контент.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Союзник России оказался на грани энергетического коллапса
    Подсчитано количество летевших в направлении Московского региона беспилотников ВСУ
    Иран атаковал ракетами американские базы
    Мужчина выстрелил в лицо прохожему в российском городе
    США провалили план производства артснарядов из-за Украины
    В России задумали уполовинить госскидки на покупку одного типа машин
    Возможное назначение Буданова назвали опасной рокировкой
    Прилет самой мощной российской авиабомбы по объекту ВСУ сняли на видео
    В США скептически отнеслись к новым санкциям против России
    США вновь ударили по Ирану
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok