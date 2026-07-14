Шурыгину оставили в СИЗО

Суд в Москве оставил Диану Шурыгину в СИЗО до 19 августа

Троицкий районный суд Москвы не стал выпускать из-под стражи знаменитую героиню ток-шоу «Пусть говорят» и блогера Диану Шурыгину. Детали сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Следствие в рамках заседания просило о том, чтобы Шурыгиной продлили срок содержания в СИЗО до 19 августа.

Судья оценил все доводы и решил удовлетворить ходатайство.

Девушку отправили под домашний арест в мае по делу о распространении порнографии, однако в начале июля по ходатайству следствия меру пресечения изменили на заключение под стражей. По данным правоохранителей, уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале, который вела Шурыгина.

Предприниматель и бывший парень Шурыгиной Святослав Гусев рассказал, что блогерша зарабатывала миллионы на съемках видео для взрослых. По его словам, какое-то время девушка работала с украинским агентством, снимая для него откровенный контент.