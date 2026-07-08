Шурыгину отправили в СИЗО, она нарушила условия домашнего ареста

Участницу ток-шоу «Пусть говорят» и блогера Диану Шурыгину отправили в СИЗО — ей изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, девушка нарушила условия домашнего ареста и пользовалась телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил блогершу в СИЗО как минимум на ближайшие 11 дней.

В середине июня стало известно, что в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Позже были задержаны и отправлены под домашний арест 24-летняя участница интимных роликов Анастасия Овсянникова и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.