Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:15, 8 июля 2026Силовые структуры

Шурыгину отправили в СИЗО

Шурыгину отправили в СИЗО, она нарушила условия домашнего ареста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Участницу ток-шоу «Пусть говорят» и блогера Диану Шурыгину отправили в СИЗО — ей изменили меру пресечения и взяли под стражу в зале суда. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Согласно имеющейся информации, девушка нарушила условия домашнего ареста и пользовалась телефоном. После этого следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения. Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил блогершу в СИЗО как минимум на ближайшие 11 дней.

В середине июня стало известно, что в отношении Шурыгиной возбудили уголовное дело об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Позже были задержаны и отправлены под домашний арест 24-летняя участница интимных роликов Анастасия Овсянникова и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    ВСУ атаковали машину скорой помощи и больницу

    Мерц предупредил Европу о конце «халявы»

    Срок покупки квартиры в Москве подсчитали

    МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

    Россия и страны Сахеля указали на сговор между Украиной, Францией и террористами

    Шурыгину отправили в СИЗО

    В Британии опровергли слова Зеленского о переломном моменте в конфликте

    Американская компания создаст в Европе центр по обслуживанию ракет Patriot

    Президент Сербии поставил Украину перед фактом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok