Принято решение для порноактрисы из роликов Шурыгиной

Суд отправил под домашний арест партнершу Шурыгиной по контенту

Задержанную в Москве 24-летнюю участницу интимных роликов с блогершей Дианой Шуригиной Анастасию Овсянникову отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, эта информация появилась в базе Троицкого суда Москвы. Кроме того, под домашний арест отправлен и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.

Ранее сообщалось, что Овсянникова родом из Хабаровска, со школы она занималась модельным бизнесом, а пару лет назад начала снимать контент для взрослых под псевдонимом Настя Холод. Кричкер был продюсером одной из девушек. Также после начала СВО он занялся оформлением ВНЖ и ПМЖ в Европе для релокантов из России.

