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Силовые структуры
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15:27, 22 июня 2026Силовые структуры

Принято решение для порноактрисы из роликов Шурыгиной

Суд отправил под домашний арест партнершу Шурыгиной по контенту
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Задержанную в Москве 24-летнюю участницу интимных роликов с блогершей Дианой Шуригиной Анастасию Овсянникову отправили под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, эта информация появилась в базе Троицкого суда Москвы. Кроме того, под домашний арест отправлен и немецкий продюсер Людвиг Кричкер.

Ранее сообщалось, что Овсянникова родом из Хабаровска, со школы она занималась модельным бизнесом, а пару лет назад начала снимать контент для взрослых под псевдонимом Настя Холод. Кричкер был продюсером одной из девушек. Также после начала СВО он занялся оформлением ВНЖ и ПМЖ в Европе для релокантов из России.

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