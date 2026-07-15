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05:00, 15 июля 2026МирЭксклюзив

Названы негативные для Трампа последствия в случае расправы над властями Ирана

Политолог Асатрян: Новая расправа США над руководством Ирана ничего не даст Трампу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Гипотетическая новая расправа США над руководством Ирана ничего не даст Трампу, так как Исламская Республика имеет стратегическую глубину. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал замдиректора Центра Института мировой военной экономики и стратегии (ИМВЭС) НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Плеханова Георгий Асатрян.

«Не стоит переоценивать возможности Соединенных Штатов по спутниковой и стратегической разведке. У Ирана есть колоссальная стратегическая глубина, и у них есть возможности противодействовать этим атакам», — указал исследователь.

При этом эксперт подчеркнул, что угроза физического уничтожения иранской элиты со стороны американских военных реальна. Однако он подчеркнул, что даже в этом случае Тегеран сохранит стойкость и сможет далее вести конфликт.

В Иране совершенно неважны личности, биографии, персоналии и фамилии. Важна система, которая до сих пор эффективно справлялась с американской агрессией

Георгий Асатрянзамдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

В июле между Вашингтоном и Тегераном резко началась эскалация напряженности. 13 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Исламской Республики. При этом американский лидер заявил, что существует якобы угроза расправы над ним со стороны Ирана. По его словам, он оставил своей администрации инструкцию «разбомбить» Исламскую Республику, если на него будет совершено покушение.

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