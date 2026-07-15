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05:00, 15 июля 2026Авто

Борьба с дорожными камерами обернулась для военного инженера судебным разбирательством

Инженер ВВС США по идейным соображениям уничтожил 13 дорожных камер и попал под суд
Марина Аверкина

Борьба с дорожными камерами обернулась для военного инженера судебным разбирательством. В штате Вирджиния 41-летний инженер Военно-воздушных сил США Джеффри Соверну из Саффолка обвиняется в умышленном уничтожении автоматических дорожных камер, которые считывают автомобильные номера, пишет Carscoops.

По версии обвинения, с апреля по октябрь 2025 года он целенаправленно выводил из строя автоматические комплексы. Ему также вменяют несколько мелких правонарушений — кражу и хранение инструментов для взлома.

По утверждению следствия, сначала Соверн просто отворачивал некоторые устройства от края дорог. Затем он перешел к полному демонтажу установок. В нескольких случаях камеры были сброшены с эстакады прямо на проезжую часть автомагистрали. Одна из обзорных камер зафиксировала пикап Соверна рядом с поврежденной стойкой.

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После этого следователи получили судебное разрешение на установку спутникового трекера (GPS-маяка) на автомобиль военнослужащего. Обыск в его доме позволил обнаружить фрагменты нескольких поврежденных камер, включая солнечные батареи. Правоохранители заявили, что Соверн признался в разборке креплений с помощью плоскогубцев, но официально вину он не признал.

На допросе инженер назвал системы автоматического распознавания госномеров неконституционными и противоречащими четвертой поправке Конституции США. На своей странице сбора средств на юридическую защиту он охарактеризовал эти камеры как «основу нездорового государства тотального надзора» и призвал сторонников требовать от местных властей демонтажа подобных устройств. Соверн оказался одним из участников набирающего силу в США движения за отказ от массового видеонаблюдения.

Ранее власти южной китайской провинции Хайнань объявили о полном запрете бензиновых машин. Они обнародовали дорожную карту, согласно которой к 2030 году на острове должна быть полностью прекращена продажа автомобилей с ДВС.

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