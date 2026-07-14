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11:08, 14 июля 2026Авто

Одна из провинций Китая объявила о полном запрете бензиновых машин

Остров Хайнань первым в КНР обнародовал план полного запрета бензиновых машин с 2030 года
Марина Аверкина

Фото: Cfoto / Future Publishing / Getty Images

Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о полном запрете бензиновых машин. Они обнародовали дорожную карту, согласно которой к 2030 году на острове должна быть полностью прекращена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), пишет CarNewsChina.

Этот запрет стал первым в масштабах целой провинции КНР. Ее компактные размеры — 35 400 квадратных километров и кольцевая автомагистраль G98 протяженностью 612,8 километра — позволяют современным электромобилям справляться с любыми маршрутами и упрощают развертывание зарядной инфраструктуры.

К середине 2026 года возобновляемые источники стали главным производителем электроэнергии на острове. Сегодня Хайнань занимает первое место в Китае по доле электромобилей на рынке и второе среди всех регионов провинциального уровня по их абсолютному числу.

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В качестве ориентиров установлены конкретные цифры. Доля автомобилей на новых источниках энергии в общем парке должна превысить 45 процентов к 2030 году. С 2030 года весь общественный и социальный транспорт — правительственный, коммунальный, пассажирский, — а также все новые и заменяемые частные легковые машины обязаны работать на чистой энергии. Исключение сделано лишь для специализированной техники. Чтобы обслуживать такой парк, соотношение числа машин к зарядным устройствам удержат на уровне ниже 2,5:1.

Переход не обещает быть простым. Еще в 2022 году поднимался вопрос о трудностях встраивания зарядных и водородных заправок в городскую застройку и высокой нагрузке на энергосистему. Хайнань находится в конце Южного энергетического кольца, сильно зависит от внешних поставок и сталкивается с высокими тарифами на электричество.

Энергетическую самостоятельность острова планируется повысить до 54 процентов к 2030 году за счет развития атомной энергетики и возобновляемых источников. Дополнительно введут дифференцированные правила дорожного движения — льготы при регистрации, проезде и парковке для электромобилей, чтобы ускорить вывод из эксплуатации машин с ДВС.

Ранее южнокорейские Hyundai и Kia инициировали отзывные кампании из-за риска самопроизвольного возгорания батарей. Проблема затронула ограниченную партию электромобилей, владельцев которых призвали парковать автомобили подальше от дома.

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