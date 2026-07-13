Ушедшие из России производители рекомендовали парковать их машины подальше от домов

Kia и Hyundai объявили отзыв всего 14 электрокаров из-за риска возгорания батарей

Южнокорейские Hyundai и Kia, прекратившие официальные поставки машин на российский рынок, инициировали отзывные кампании из-за риска самопроизвольного возгорания батарей. Проблема затронула ограниченную партию электромобилей, владельцев которых призвали парковать автомобили подальше от дома, пишет Carscoops.

Причиной назван производственный брак, допущенный поставщиком аккумуляторов — фирмой SK On Co. В элементах питания неправильно расположили электроды, что способно вызвать внутреннее короткое замыкание и последующий пожар. Опасность сохраняется и во время стоянки, и в движении.

У Hyundai под отзыв попадают шесть единиц модели Ioniq 5 2023 и 2024 годов выпуска. В отчете для Национального управления безопасностью дорожного движения (NHTSA) указано, что их высоковольтные батареи могут содержать искривленные электроды. Kia отзывает семь автомобилей EV6 (2022-2024 модельного года) и один кроссовер EV9 2024 года. В документах фигурирует та же первопричина — отклонение в качестве компонентов от SK On Co. Таким образом, всего отзыву подлежат 14 машин.

План ремонта пока детализирован только у Kia. На машинах полностью заменят блок высоковольтной батареи на новый, собранный из правильно выровненных элементов.

Владельцам машин с этим дефектом настоятельно рекомендовано до исправления проблемы ограничить максимальный уровень зарядки 80 процентами. В качестве дополнительной меры предосторожности рекомендовано оставлять машины на открытых площадках, вдали от строений и по возможности на расстоянии от другого транспорта.

Ранее Nissan объявил о проведении сразу нескольких отзывных кампаний, затрагивающих около тысячи машин. Большая часть из них — это седан Sentra 2025 модельного года. Также под отзыв попал кроссовер Rogue.