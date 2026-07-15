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Из жизни
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05:01, 15 июля 2026Из жизни

Женщину арестовали за черную магию

В Индии женщина рассыпала горчичные семечки на кресло судьи, чтобы повлиять на него
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Sunny_Smile / Shutterstock / Fotodom

В индийском штате Карнатака 65-летнюю женщину арестовали за черную магию после того, как она проникла в зал суда и провела ритуал. Об этом сообщает NDTV.

По данным полиции, подозреваемая по имени Манджула зашла в здание суда и рассыпала горчичные семечки на кресло судьи, после чего скрылась. Ее действия сняли камеры видеонаблюдения, установленные в помещении. Правоохранители задержали женщину и предъявили обвинение в проведении магического обряда, который, по местным поверьям, должен был навести порчу на судью или повлиять на ход судебных решений.

Сотрудники суда выразили обеспокоенность, а полиция начала расследование, чтобы выяснить, были ли у подозреваемой сообщники или причины для совершения этого действия. Женщина находится под стражей. Ей грозит наказание по статье о колдовстве и суевериях, которая действует в некоторых штатах Индии.

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