«Угроза реальна». Зачем США снова бомбят Иран и почему Трамп опасается, что его могут устранить?

Политолог Асатрян: США могут устроить новую расправу над руководством Ирана

США могут устроить новую расправу над руководством Ирана на фоне нового витка вооруженного конфликта двух стран. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал автор книги «Трампизм в Америке. Полдень консерватора», эксперт НИУ ВШЭ Георгий Асатрян.

Угроза физической расправы реальна. И, скорее всего, США попытаются ее применить. Определенный коридор возможностей был предоставлен для похорон бывшего лидера Исламской Республики Али Хаменеи. Но сейчас эти непубличные договоренности перестали быть актуальны Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

В июле между Вашингтоном и Тегераном резко началась эскалация напряженности. 13 июля президент США Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий против Исламской Республики. Эти меры он назвал «оборонительными ударами» по целям.

По словам хозяина Белого дома, США и Иран до этого, 12 июля, успешно провели переговоры и пришли к договоренностям. Но потом они сорвались, так как Тегеран потребовал поправки к соглашению. В ответ на это Трамп заявил, что США возьмут под контроль Ормузский пролив, чтобы надавить на противника.

В свою очередь, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) сам уведомил об аналогичной мере. В элитном подразделении также сообщили об атаке на американские базы в Кувейте и Бахрейне.

Мы забираем контроль над проливом и, видимо, будем им управлять. Мы станем стражами пролива. Возможно, ангелами-хранителями. И нам нужна компенсация за это Дональд Трамп президент США

При этом 10 июля газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщала, что Израиль передавал США разведданные о якобы планировании Ираном покушения на Трампа. Президент США припомнил об этом Тегерану и рассказал, что оставил своей администрации инструкцию «разбомбить» Исламскую Республику, если на него будет совершено покушение.

«Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я сделал, — это оставил инструкции: если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда не видели (...). Надеюсь, вы будете по мне скучать», — заявил глава государства.

Он также подчеркнул, что США уже наставили на Иран тысячу ракет.

Тысяча ракет в режиме полной боеготовности нацелены на Исламскую Республику Иран, еще тысячи последуют за ними Дональд Трамп президент США

Как указал Асатрян, все эти заявления являются прямыми угрозами иранским властям. Однако эксперт указал, что американским военным будет трудно добиться своих целей.

«Не стоит переоценивать возможности Соединенных Штатов по спутниковой и стратегической разведке. У Ирана есть колоссальная стратегическая глубина, и у них есть возможности противодействовать этим атакам», — указал исследователь.

Политолог также подчеркнул, что Тегеран готов к такому сценарию.

В Иране совершенно неважны личности, биографии, персоналии и фамилии. Важна система, которая до сих пор эффективно справлялась с американской агрессией Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

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Почему США и Иран возобновили боевые действия?

Как отметил Асатрян, США и Иран фактически не прекращали конфликт. Между двумя странами идет глобальное противостояние, в котором прекращение огня является лишь передышкой для пополнения военных запасов.

Стороны берут паузы исключительно для пополнения боеприпасов, производства ракет, противоракет, дронов, систем ПВО. Также для восстановления своих арсеналов, перегруппировки военно-морского флота и обновления стратегии Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

Эксперт также обратил внимание, что ни Тегеран, ни Вашингтон не добились своих задач в ходе конфликта. Они далеки от соглашения и надеются силой навязать свою волю противнику.

«Стороны не решили своих ключевых задач. Стороны крайне далеки от компромиссного варианта решения вопросов, и война продолжается», — пояснил он.

Однако Асатрян заявил, что нынешние боевые действия могут быть не такими полномасштабными, как в феврале этого года. По его словам, администрация Трампа негласно признает провал этой стратегии и переходит к другой форме ударов по Ирану.

США сталкиваются с нехваткой ресурсов для продолжения крупного конфликта. Возможно, в Пентагоне такую стратегию уже признали неэффективной. Поэтому возможны короткие удары, сопровождающиеся громкими заявлениями о том, какой Трамп «крутой» Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

Поэтому политолог предположил, что США и Иран будут вести боевые действия в таком режиме до ноября этого года: «Это все будет иметь место вплоть до промежуточных выборов [в Конгресс США]. Война не закончилась, война продолжается. Это понимают и в Пентагоне, и в КСИР».

Промежуточные выборы в США в 2026 году Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. В 2026 году выборы состоятся 3 ноября и определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, в Сенате — 35 из 100. Демократам достаточно получить три дополнительных мандата в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы вернуть большинство. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев. В случае их победы США столкнутся с «разделенным правлением» — ситуацией, при которой исполнительная и законодательная власть принадлежат разным партиям.

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Чем грозит миру новое перекрытие Ормузского пролива?

По словам Асатряна, США не смогут полностью взять под контроль Ормузский пролив.

Это просто невозможно с точки зрения географии. Это потребует ресурсов астрономического масштаба, применение сухопутных войск, а также военно-морских и военно-воздушных сил Георгий Асатрян замдиректора Центра ИМВЭС НИУ ВШЭ, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова

Аналитик также обратил внимание на военные возможности Тегерана: «У иранцев также есть непилотируемые катера. Они помогут успешно справиться с американской блокадой Ормузского пролива».

Ранее старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Холли Дагрес заявил, что США не смогут легко получить контроль над проливом — Иран окажет ожесточенное сопротивление.

«По крайней мере на словах Трамп, похоже, пытается переиграть иранцев в их же игре (...). Но можете быть уверены, иранцы так легко не отдадут пролив», — указала эксперт.

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Как Россия реагирует на ситуацию вокруг Ирана?

9 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия видит значительное осложнение ситуации вокруг Ирана.

«Несмотря на значительное осложнение, все-таки американцам удастся разобраться с историей вокруг Ирана», — отметил представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что Вашингтон возобновит усилия на украинском направлении после того, как ситуация вокруг Ирана будет урегулирована.

5 июня президент России Владимир Путин выразил сожаление, что на Ближнем Востоке произошел конфликт США и Ирана. Он подчеркнул, что Москва настаивает на сохранении перемирия и отказа Вашингтона и Тегерана от дальнейшей эскалации ситуации.