Трампу предрекли нелегкую войну с Ираном за Ормузский пролив

Bloomberg: Иран не отдаст США контроль над Ормузским проливом

Иран так просто не отдаст США контроль над Ормузским проливом. Об этом заявила старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Холли Дагрес, передает Bloomberg.

«По крайней мере на словах Трамп, похоже, пытается переиграть иранцев в их же игре (...). Но можете быть уверены, иранцы так легко не отдадут пролив», — указала эксперт.

По словам авторов материала, заявления американского лидера и усиление ударов со стороны США «подчеркивают его шаткое положение» спустя чуть более трех недель после подписания меморандума о взаимопонимании с Исламской Республикой.

Ранее Трамп заявил, что в настоящее время США контролируют Ормузский пролив. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран всегда был стражем этой акватории и останется им.