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19:07, 10 июля 2026Мир

Трамп дал указание разбомбить Иран при одном условии

Трамп оставил администрации США инструкции по Ирану на случай, если с ним что-то случится
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Президент США Дональд Трамп сообщил, что оставил администрации инструкцию «разбомбить» Иран, если на него будет совершено покушение со стороны Исламской Республики. Об этом он рассказал газете The New York Post (NYP).

«Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я сделал, — это оставил инструкции: если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда не видели (...). Надеюсь, вы будете по мне скучать», — заявил глава государства.

По словам Трампа, он уже «очень долгое время» находится в списке целей Тегерана.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Израиль передал США разведданные о якобы планировании Ираном покушения на Трампа.

Однако Трамп указал, что нового плана со стороны Ирана не было, но добавил, что он является «целью номер один» для Исламской Республики.

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