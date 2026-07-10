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08:17, 10 июля 2026Мир

Израиль обвинил Иран в планировании покушения на Трампа

WSJ: Израиль передал США разведданные о разработке Ираном плана покушения на Трампа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Израиль передал Соединенным Штатам разведданные, в которых указано, что Иран якобы планировал покушение на американского лидера Дональда Трампа. Такие данные приводит издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, Тегеран несколько лет открыто обещает отомстить президенту США за смерть генерала Касема Сулеймани в 2020 году, являвшегося одним из высокопоставленных генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). На этой неделе во время похорон верховного лидера Али Хаменеи прошла акция, участники которой взывали к смерти Трампа и развернули баннер с аналогичным содержанием.

За два дня до этого американский лидер поведал журналистам, что может стать жертвой покушения. «Я номер один в иранском списке», — добавил он.

В июне в центре Вашингтона, на территории Национальной аллеи на тропе проступила загадочная и масштабная надпись — комбинация цифр 8647. Сторонники американского лидера Дональда Трампа сочли, что это могло быть призывом совершить покушение на президента США.

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