Возникшую в центре Вашингтона масштабную надпись сочли призывом к убийству Трампа

NBC: Возникшую на Национальной аллее надпись 8647 сочли призывом к убийству Трампа

В центре Вашингтона, на территории Национальной аллее на тропе проступила загадочная и масштабная надпись — комбинация цифр 8647. Сторонники американского лидера Дональда Трампа считают, что это может быть призывом к убийству президента США, передает NBC News.

Выцветшие цифры заметили фотографы, снимавшие виды столицы перед празднованием 250-летия США и дня рождения Трампа 14 июня.

Правоохранители инициировали расследование, чтобы привлечь к ответственности авторов надписи. Представитель МВД США назвал инцидент «безумным актом вандализма».

В администрации президента считают надпись шифром, призывающим к покушению на него. В последние годы Трамп не раз повергался попыткам покушения на его жизнь. До этого пост в социальных сетях с этой комбинацией цифр послужил оводом для уголовного преследования бывшего главы ФБР Джеймса Коми.

86 на криминальном сленге может значить убийство «кого-то или призыв кого-то» избавиться. 47 может указывать на Дональда Трампа, который стал 47-м президентом Соединенных Штатов.

Однако значение комбинации цифр 8 и 6 не столь однозначно. Сто лет назад официанты использовали их, чтобы обозначить клиентов, которых не хотят обслуживать.

Надписи с цифрами 8647 часто возникают на протестах противников Трампа и являются неким символом сопротивления действиям его администрации.

Ранее бывшего главу ФБР вызвали на допрос секретной службы после поста в соцсетях, в котором увидели угрозу Дональду Трампу. Речь идет о публикации фотографий песка с ракушками, которые были сложены в число 8647.