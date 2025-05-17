Бывшего главу ФБР вызвали на допрос за пост с якобы угрозой Трампу

Fox: Экс-главу ФБР Коми вызвали на допрос за пост с ракушками и угрозой Трампу

Экс-глава ФБР США Джеймс Коми, в чьей публикации в соцсетях американские правоохранительные органы увидели призыв к убийству президента США Дональда Трампа, встречается с представителями секретной службы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на неназванные источники.

Сын президента США Дональд Трамп-младший опубликовал скриншот поста и подчеркнул, что Коми призывает к убийству его отца. Сам бывший глава ФБР объяснил, что сфотографировал ракушки на пляже, которые он расценил как политическое заявление. Теперь Коми вызвали на допрос.

«Экс-глава ФБР США Джеймс Коми должен встретится с чиновниками Секретной службы в Вашингтоне для беседы по поводу его публикации "8647"», — сказали два информатора.

Ранее Коми уличили в угрозах Трампу. Речь идет о публикации фотографий песка с ракушками, которые были сложены в число 8647. Число 47 означает номер действующего главы государства, а 86 — ресторанное понятие, обозначающее отсутствие позиции в меню.