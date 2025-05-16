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03:28, 16 мая 2025Мир

Экс-главу ФБР уличили в угрозах Трампу

Секретная служба США расследует публикацию экс-главы ФБР как угрозу Трампу
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Секретная служба проводит расследование из-за публикацию экс-главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми, которую можно расценить как угрозу президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила глава министерства внутренней безопасности Кристи Ноэм на своей странице в социальной сети X.

«Министерство внутренней безопасности и Секретная служба расследуют эту угрозу и ответят подходящим образом», — написала Ноэм.

По ее словам, экс-главу ФБР уличили в призывах к убийству Трампа.

Речь идет о публикации фотографий песка с ракушками, которые были сложены в число 8647. Сын президента США Трамп-младший заявил, что Коми угрожает его отцу. Отмечалось, что число 47 означает номер действующего главы государства, а 86 — ресторанное понятие, обозначающее отсутствие позиции в меню.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной неудачному покушению на него.

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