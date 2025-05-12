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13:16, 12 мая 2025Мир

Трамп украсил Овальный кабинет посвященной покушению на себя статуей

Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной покушению на себя
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной неудачному покушению на него. Об этом сообщает Fox News.

Скульптура была замечена рядом с рабочим столом политика, когда он подписывал ряд указов перед прессой. Она воспроизводит фото, облетевшее весь мир в июле 2024 года — Трамп поднимает кулак с торжествующим видом после того, как пуля задела его ухо.

Ранее Трамп установил памятник, который изображает его, в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил предприниматель Энтони Константино. Она получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Скульптура была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.

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