Трамп украсил Овальный кабинет посвященной покушению на себя статуей

Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной покушению на себя

Президент США Дональд Трамп украсил Овальный кабинет статуей, посвященной неудачному покушению на него. Об этом сообщает Fox News.

Скульптура была замечена рядом с рабочим столом политика, когда он подписывал ряд указов перед прессой. Она воспроизводит фото, облетевшее весь мир в июле 2024 года — Трамп поднимает кулак с торжествующим видом после того, как пуля задела его ухо.

Ранее Трамп установил памятник, который изображает его, в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил предприниматель Энтони Константино. Она получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Скульптура была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.