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23:58, 13 апреля 2025Мир

Трамп установил памятник самому себе в своем гольф-клубе

Трамп установил памятник самому себе на видном месте в своем гольф-клубе
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп установил памятник, который изображает его, в своем гольф-клубе Trump International Golf Club. Статую ему подарил предприниматель Энтони Константино. Бизнесмен сообщил об этом в социальной сети X.

Статуя получила название «Монумент непокорности», ее высота составляет примерно 2,1 метра. Она была установлена между одним из зданий гольф-клуба и первой лункой 27-луночного поля для гольфа.

«Он стоит на каменном постаменте с выгравированным на нем именем Энтони Константино», — отмечается в сообщении.

Статуя изображает Трампа, поднявшего руку со сжатым кулаком. Такую позу президент принял после того, как в него выстрелили во время выступления летом 2024 года.

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